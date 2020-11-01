Землетрясение в Турции: количество жертв продолжает увеличиваться

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 1 ноября, турецкие власти сообщили, что
количество жертв землетрясения, которое произошло в пятницу, выросло до 60
человек, из которые двое подростков погибли на греческом острове Самос. Об этом
пишет Reuters.
Сегодня из-под завалов удалось спасти 70-летнего мужчину,
он 33 часа находился под обломками. Также сейчас известно о 896 пострадавших. По
словам министра здравоохранения Фахреттина Кока, около 702 пострадавших уже
выписаны из больниц, а восемь остаются в отделениях интенсивной терапии.
Отметим, Турция пересечена линиями разломов и подвержена
землетрясениям. В 1999 году два мощных землетрясения унесли жизни 18 тыс.
человек на северо-западе Турции.
Пятничное
землетрясение, магнитуда которого, по данным Стамбульского Института
Кандилли, составила 6,9 балла, произошло в Эгейском море, к северо-востоку от
Самоса. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям,
глубина очага землетрясения составила 16,5 километра.
Также в Twitter-aккаунте BBC News Турции появилось видео
произошедшего.
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