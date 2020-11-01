Землетрясение в Турции: количество жертв продолжает увеличиваться

Сегодня, 1 ноября, турецкие власти сообщили, что количество жертв землетрясения, которое произошло в пятницу, выросло до 60 человек, из которые двое подростков погибли на греческом острове Самос. Об этом пишет Reuters.



Сегодня из-под завалов удалось спасти 70-летнего мужчину, он 33 часа находился под обломками. Также сейчас известно о 896 пострадавших. По словам министра здравоохранения Фахреттина Кока, около 702 пострадавших уже выписаны из больниц, а восемь остаются в отделениях интенсивной терапии.

Отметим, Турция пересечена линиями разломов и подвержена землетрясениям. В 1999 году два мощных землетрясения унесли жизни 18 тыс. человек на северо-западе Турции.

Пятничное землетрясение, магнитуда которого, по данным Стамбульского Института Кандилли, составила 6,9 балла, произошло в Эгейском море, к северо-востоку от Самоса. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, глубина очага землетрясения составила 16,5 километра.

Также в Twitter-aккаунте BBC News Турции появилось видео произошедшего.

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