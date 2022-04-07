Зеленский рассказал, почему гуманитарная помощь не попадает в Мариуполь

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Лиля Воробьева
Глава Украины Владимир Зеленский убежден, что гуманитарный груз из нашей страны не допускают в Мариуполь, потому что российские оккупанты боятся, что "мир увидит, что там происходит". Об этом он сказал в интервью журналистам турецкого канала Habertürk.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как отметил украинский президент, агрессоры все еще боятся, что мир узнает, что там произошло. Именно по этой причине представители украинских властей не могут довезти гуманитарные грузы. В городе ведь не десятки, а тысячи погибших, тысячи раненых.
"Мы не знаем, сколько мариупольцев закончили трагически эту жизнь. Но они не смогут это скрыть. Это тысячи людей, это невозможно сделать. Это мы увидим, когда мы сможем зайти в наш город", – считает президент.
Давая ответ на вопрос об ответственности за уничтожение мирных людей, Зеленский ответил, что виновны военные русской армии, политические руководители страны, все, кто причастен к этой операции. Кто отдавал приказы и следовал их указаниям – все они военные преступники. Поэтому они должны нести ответственность за свои преступные действия.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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