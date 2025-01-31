Загорелся украинский ресторан "Слава Украине" в Эстонии: полиция озвучила первую версию

В ночь на 31 января в районе Теллискиви в Эстонии произошел пожар в украинском ресторане "Слава Украине". Предварительной версией полиции считается поджог украинского заведения. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на эстонское издание ERR.

Ресторан "Слава Украина" после пожара. Фото: Priit Mürk/ERR

Представитель Департамента полиции и пограничной охраны Бритта Сепп сообщила, что утром 31 января в 04:45 получила сообщение о пожаре в украинском ресторане "Слава Украине" в Таллинне.

"По предварительной информации, это мог быть поджог. Обстоятельства происшествия будут расследовать в уголовном производстве по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку продолжается сбор доказательств", — отметила Сепп.

Руководитель отдела по связям с общественностью Северного спасательного центра Сиим Палу рассказал некоторые детали пожара. По его словам, ночью пришел сигнал автоматической пожарной сигнализации о пожаре. По вызову выехали спасатели Центральной городской службы спасения.

"На месте происшествия был замечен пожар внутри здания, работали спринклеры. Спасатели силой открыли дверь и обнаружили пожар в ресторане на первом этаже. Огонь был только в ресторане, но дым распространился и на гостиницу на втором этаже", — сказал Палу.

Пожар был ликвидирован в течение полутора часов после получения сигнала.

Владелец ресторана Март Луйк заявил, что на записях камеры видно, что это был умышленный и сознательный поступок.

"У полиции есть видеозапись. Надеемся, они поймают организатора. Похоже, была акция, направленная против Украины", — сказал Луйк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянах зашедших в украинский ресторан на Филиппинах. Они не ожидали такого ответа, ведь их выгнали.