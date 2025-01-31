Загорелся украинский ресторан "Слава Украине" в Эстонии: полиция озвучила первую версию

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Slava Kot
В ночь на 31 января в районе Теллискиви в Эстонии произошел пожар в украинском ресторане "Слава Украине". Предварительной версией полиции считается поджог украинского заведения. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на эстонское издание ERR.
Ресторан "Слава Украина" после пожара. Фото: Priit Mürk/ERR
Представитель Департамента полиции и пограничной охраны Бритта Сепп сообщила, что утром 31 января в 04:45 получила сообщение о пожаре в украинском ресторане "Слава Украине" в Таллинне.
Руководитель отдела по связям с общественностью Северного спасательного центра Сиим Палу рассказал некоторые детали пожара. По его словам, ночью пришел сигнал автоматической пожарной сигнализации о пожаре. По вызову выехали спасатели Центральной городской службы спасения.
Пожар был ликвидирован в течение полутора часов после получения сигнала.
Владелец ресторана Март Луйк заявил, что на записях камеры видно, что это был умышленный и сознательный поступок.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянах зашедших в украинский ресторан на Филиппинах. Они не ожидали такого ответа, ведь их выгнали.
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