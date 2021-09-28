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Загадочное ДТП на Полтавщине, где погибло трое мужчин: появились новые подробности и видео

Человек, который выжил, утверждал, что ничего не помнит, узнали журналисты

сегодня, 21:13
Автор:

Лиля Воробьева








В минувшие выходные на Полтавщине, в реке Псел, утонуло авто, в котором находилось четверо местных жителей. Оно медленно скатывалось в водную артерию из природного повышения. Эту "дорогу смерти" Лады к опасной водной глади кто-то снял и выложил отснятое в социальные сети.

Загадочное ДТП на Полтавщине, где погибло трое мужчин: появились новые подробности и видео

Легковушка оказался в реке, погибли три человека (фото pl.npu.gov.ua)

Из четырех полтавчан разного возраста спасся только один, выскочил из Лады, которая с проселка скатывалась в реку. Теперь он говорит, что не помнит, как сам спасался. Об этом информирует Obozrevatel, ссылаясь на собственного информатора из населенного пункта Великие Сорочинцы, где, до трагедии на воде, жили все погибшие.

По словам сельского жительницы, что не называет своего имени, крестьянин, который чудом уцелел, теперь никому ничего не рассказывает. Говорит, что все стерлось из памяти. Очевидно просто хочет, чтобы его не трогали.

Работники этого издания уже называют имена погибших полтавчан. Водитель Лады, 28-летний Сергей Г., в машине еще были двое тёзок Иванов, они односельчане. Самый молодой из них, который руководил Ладой, был женат. В уже старших крестьян остались взрослые дети. У одного двое сыновей, у другого — дочь.

Информаторка еще добавила, что после черной вести в Великих Сорочинцах все очень рыдали. По всему селу было слышно. Это-страшная беда пришла.

Журналисты еще отмечают, что сельские жители, которые погибли вместе, в тот злополучный день  работали в Сергея дома, выполняли ремонтные работы в новом доме.

Полицейские пока не дают сведений, был ли самый молодой из полтавчан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области легковушка оказался в реке, погибли трое мужчин.



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Источник: https://youtu.be/BTUankHmO9s
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