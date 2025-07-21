Загадочная серия смертей украинских эксчиновников в Европе: что происходит

Европейские страны охватила серия насильственных смертей и покушений на бывших украинских чиновников и военных. За последние два месяца по меньшей мере три таких лица стали жертвами стрельбы или были обнаружены мертвыми при загадочных обстоятельствах.

Полиция в Испании. Фото из открытых источников

Загадочная смерть Игоря Грушевского

29 июня в испанском городе Вильяхойоса в бассейне жилого комплекса обнаружили тело Игоря Грушевского. 61-летний мужчина был бывшим сотрудником Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. По данным издания El Espanol, соседи извлекли тело из воды и вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. Видимых следов насилия не было, хотя из уха усопшего шла кровь. Официальная версия смерти Игоря Грушевского называют утоплением. О его прошлом в правоохранительных органах здешние жители не знали.

Убийство Андрея Портнова

21 мая, менее чем за полтора месяца до смерти Грушевского, в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов – бывший замглавы Администрации президента Януковича. Неизвестный открыл по нему огонь прямо на улице, когда тот вел детей в школу. Портнов погиб на месте, получив пять пулевых ранений. Он уехал из Украины после революции Достоинства и занимался адвокатской практикой в ЕС. Ранее его объявляли в розыск по делу о злоупотреблении властью.

Покушение на Михаила Маймана

11 июля стало известно о покушении на экс-командира добровольческого формирования "Архангелы Михаила" Михаила Маймана, которое произошло в нидерландском городе Заандам. Неизвестные выпустили в него шесть пуль. У раненого обнаружили пластиковую емкость с кислотой. По версии следствия, нападавшие намеревались облить его химикатами, но им помешали свидетели. Майман выжил, однако находится в тяжелом состоянии. В Украине Майман был фигурантом ряда уголовных дел, в частности, по хищению гуманитарной помощи и бандитизма. Его объявили в международный розыск в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась неожиданная версия убийства Портнова.

Также "Комментарии" писали о том, как в России взорвали майора, управлявшего авиаударами по Мариуполю.