Зафиксирована первая смерть от штамма Omicron

В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося штаммом коронавируса Omicron. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Omicron - фото из открытых источников

“К сожалению, Omicron, как и предыдущие штаммы, приводит к госпитализации. И, к сожалению, уже подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от этого штамма”, — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Уже известно, что Omicron является более мягкой версией коронавируса, впрочем, он очень быстро распространяется. К этому случаю, по данным Всемирной организации здравоохранения, смерть пациентов с Omicron зафиксирована не была. Общее количество случаев заражения этим вариантом COVID-19 в Великобритании сейчас составляет 3137.

Напомним, в Эстонии обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый вариант Omicron. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здоровья Эстонии. В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома. Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.

У обоих обнаружили свойственную омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют. Оба пациента вакцинированы. Напомним, штамм COVID-19 Omicron может замедлить глобальный экономический рост из-за обострения проблем со снабжением и снижения спроса. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Reuters Next в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters. Йеллен ссылается на большую неопределенность влияния очень заразного штамма, впервые выявленного в Южной Африке, учитывая серьезное замедление экономики США, вызванное появлением дельта-варианта COVID-19 в начале этого года.

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