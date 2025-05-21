За убийством Портнова может стоять команда Медведчука: детали

Бывший советник Януковича Андрей Портнов, ликвидированный профессионалами, считает политический эксперт Андрей Портнов.

Убийство Портнова

"Четыре пули в спину, контрольный в голову — это профессиональная ликвидация, а не убийство по бытовым мотивам. То есть причины и заказчиков следует искать во тьме профессиональной деятельности погибшего", — отметил эксперт.

По его словам, есть три версии произошедшего. Во-первых, говорит эксперт, нужно помнить, что Портнов слишком много знал. В этом контексте Кочетков отметил, что в нашей системе оффшорные счета для клиентов открывают и следят за ними в основном именно доверенные адвокаты. Они же совершают различные незаконные операции вроде подкупа судей, фальсификации документов и подобного, добавил эксперт.

"Если кто-то считает, что Кремль все простил тому же Медведчуку, но вряд ли. Уверенные там ищущие куда делись астрономические суммы, которые передавались в Украину для формирования положительного имиджа недоимперии перед вторжением. И оказавшиеся примитивно разворованными. Вполне возможно, что в системе Медведчука определили Портнова как слабое звено, от которого лучше избавиться", — отметил Кочетков.

Вторая версия, по словам эксперта, связана с тем, что Портнову нужно было как-то зарабатывать. Он добавил, что в специализацию убитого входило, например, извлечение людей и имущества из-под ареста — в Украине, России и Европе. Или наоборот, добавляет Кочетков, организация того, чтобы чьи-то активы попали под арест и другие подобные сомнительные сделки. На них обычно берется огромный аванс – на "работу" с чиновниками, судьями и так далее.

"Если заказчик, особенно российский, видит, что результата нет и не будет, а аванс не вернуть, потому что он потрачен на "договор", то он может решить жестко разобраться с исполнителем. Чтобы окружающие не считать его лохом, которого можно доить безнаказанно", – говорит эксперт.

И третья версия, по его словам, основывается на наглядной статистике. В частности, на том, что с предателями Украины, особенно продлевающими антиукраинскую деятельность, позволяет себе неадекватные высказывания в адрес нашей страны и ее руководства, регулярно случаются какие-то эксцессы, не совместимые с жизнью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему могли убить Портнова.



