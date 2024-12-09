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За ссоры с работниками ТЦК начали штрафовать: подробности

Суд обязал мужчину заплатить штраф за ссору с работниками ТЦК

сегодня, 15:45
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Кречмаровская Наталия

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются, однако нередки случаи скандалов во время мобилизации. Случай ссоры с ТЦК рассмотрел суд и принял решение не в пользу военнообязанного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Главком".

За ссоры с работниками ТЦК начали штрафовать: подробности

Иллюстративное фото

Сообщается, что в Киеве мужчина поскандалил с представителями ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел 24 сентября на улице Железнодорожное шоссе, 61. Во время общения с работниками терцентра, как говорится в админпротоколе, мужчина выражался нецензурной лексикой в сторону работников полиции и работников ТЦК, в результате чего нарушил общественный порядок.

Мужчина не пришел на заседание суда, однако он был признан виновным на основе сведений административного протокола и рапорта столичного полицейского.

"Исследовав материалы административного дела, суд квалифицирует действия лица по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях как мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан", — Печерский районный суд.

Муж должен оплатить штраф в размере 119 грн и 605,6 грн судебного сбора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет — напомнили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

О главных обязанностях мужчин во время действия военного положения читайте подробнее по ссылке.



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Источник: https://glavcom.ua/country/society/za-superechku-z-ttsk-mozhna-otrimati-shtraf-rishennja-sudu-1035225.html
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