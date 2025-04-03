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За сообщение в Telegram женщине в Полтавской области присудили 5 лет тюрьмы: что произошло

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, но с испытательным сроком в 2 года

сегодня, 12:40
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Кречмаровская Наталия

В Полтавской области суд наказал женщину за сообщение в Telegram. Она сообщала в чате паблика о местах проведения мероприятий оповещения.

За сообщение в Telegram женщине в Полтавской области присудили 5 лет тюрьмы: что произошло

Иллюстративное фото

В Полтавском областном ТЦК и СП раскрыли детали дела. Отмечается, что в декабре 2024 года нарушительница дважды отправляла сообщения в местный Telegram-чат. Женщина указывала местонахождение военнослужащих ТЦК в Миргороде.

Как сообщили в областном ТЦК, нарушительница свою вину полностью признала, поэтому 18 марта Миргородский горрайонный суд признал ее виновной за препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Приговор – 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком в 2 года.

"Напоминаем – распространение информации о месте выполнения задач военнослужащих Вооруженных Сил Украины – это серьезное преступление. Обдумывайте свои действия и думайте о последствиях", — предупредили граждан в Полтавском областном ТЦК.

Напомним, в среду, 2 апреля, как писал портал "Комментарии", по сети Интернет распространялось видео, на котором мужчина в военной форме бил гражданского, употреблял нецензурную лексику и угрожал. Якобы военный заставлял мужчину выйти из автобуса, свои действия объяснял полученной контузией. Отмечалось, что конфликт произошел вроде бы с участием военнослужащих Киевского ГТЦК.

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что проверяют информацию о причастности военных терцентров к конфликту. При этом отметили, что жалоб по случаю, распространенному на видео от мобилизованных граждан и членов их семей, не поступало. Также обратились к гражданам с просьбой предоставить информацию о конфликте.




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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0uWeKy2LgEgstwXMxaSGWjWKo9yuQ1ah5ZmeG4tky9KuNiZXWcpG3Htu6MS8kTz9ul
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