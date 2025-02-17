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За неделю погибли 22 человека, из них 6 детей: в ГСЧС назвали, что губит украинцев

Тонкий лед и неосторожность унесла жизни десятков человек за неделю

17 февраля 2025, 10:42
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Недилько Ксения

22 человека погибли на водоемах страны только за прошлую неделю. Среди погибших – 6 детей. Такую ужасную статистику предоставили в ГСЧС Украины, сообщает портал "Комментарии".

За неделю погибли 22 человека, из них 6 детей: в ГСЧС назвали, что губит украинцев

Иллюстративное фото

Так, в Херсонской области вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчиков и 14-летней девочки.

В Одесской области сразу трое мальчиков погибли под льдом. Они провалились под лед на местном пруду. Спасти детей не удалось.

"Никакие забавы не стоят самой ценной – вашей жизни и жизни ваших близких!

Запомните: не бывает более или менее безопасного льда. И даже крепкий, на первый взгляд, лед может в любой момент не выдержать. Не рискуйте!" – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как произошла страшная трагедия на Херсонщине – на территории Великоалександровской общины четверо детей из одной семьи – двое мальчиков (13 и 9 лет) и две девочки (14 и 12 лет) – гуляли по льду реки Ингулец. Тонкий лед не выдержал, и все они провалились в воду. Это заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку. Она бросилась спасать детей, но и сама очутилась под водой. На место трагедии прибежал местный житель. Ему удалось вытащить 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку.

Водолазная группа ГСЧС Херсонщины с помощью подводного дрона разыскали тела детей. Великоалександровские спасатели разбивали лед, чтобы ускорить поиск.                                                                                                                                                                                                                                                            



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