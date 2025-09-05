За что суд обязал Безуглу выплатить штраф в 1 гривну

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Суд принял решение по делу о публичных заявлениях народного депутата Марьяны Безуглой в адрес бригадного генерала Олега Зубанича. За оскорбительные высказывания в соцсетях она должна заплатить ему символическую компенсацию в размере 1 гривны.
Безуглая обязана выплатить штраф в 1 гривну
Спор возник после публикации депутата в 2024 году. В своем сообщении в Facebook Безугла назвала Зубанича "кровавой знаменитостью в военных кругах" и обвинила его в провале обороны Харьковщины в 2022 году, а также потере Лисичанска. Она публично заявила: "Этот черт не только не сидит, а снова после небольшой паузы получил равнозначную должность".
Генерал подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд пришел к выводу, что распространенная информация не соответствует действительности и унижает честь и репутацию военнослужащего. В то же время моральный ущерб оценили символически — всего в 1 гривну.
Это решение стало предметом обсуждения в обществе, ведь такая компенсация выглядит скорее жестом признания неправоты, чем реальным возмещением. В то же время, судебное постановление подтвердило: публичные заявления депутатов в соцсетях также подлежат ответственности, если они не соответствуют фактам и наносят вред репутации.