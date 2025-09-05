logo

За что суд обязал Безуглу выплатить штраф в 1 гривну
commentss НОВОСТИ Все новости

За что суд обязал Безуглу выплатить штраф в 1 гривну

Суд обязал нардепку Безуглу выплатить 1 гривну компенсации генералу Зубаничу

5 сентября 2025, 21:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Суд принял решение по делу о публичных заявлениях народного депутата Марьяны Безуглой в адрес бригадного генерала Олега Зубанича. За оскорбительные высказывания в соцсетях она должна заплатить ему символическую компенсацию в размере 1 гривны.

За что суд обязал Безуглу выплатить штраф в 1 гривну

Безуглая обязана выплатить штраф в 1 гривну

Спор возник после публикации депутата в 2024 году. В своем сообщении в Facebook Безугла назвала Зубанича "кровавой знаменитостью в военных кругах" и обвинила его в провале обороны Харьковщины в 2022 году, а также потере Лисичанска. Она публично заявила: "Этот черт не только не сидит, а снова после небольшой паузы получил равнозначную должность".

Генерал подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд пришел к выводу, что распространенная информация не соответствует действительности и унижает честь и репутацию военнослужащего. В то же время моральный ущерб оценили символически — всего в 1 гривну.

Это решение стало предметом обсуждения в обществе, ведь такая компенсация выглядит скорее жестом признания неправоты, чем реальным возмещением. В то же время, судебное постановление подтвердило: публичные заявления депутатов в соцсетях также подлежат ответственности, если они не соответствуют фактам и наносят вред репутации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Житомирской области полиция оперативно разоблачила и задержала двух мужчин, совершивших разбойное нападение на супругов из Чудновской общины. Преступники похитили деньги, которые государство выплатило семье за гибель сына-защитника.
Инцидент произошел днем 2 сентября. Когда хозяин дома, 64-летний мужчина, вернулся, на него напали двое неизвестных в балаклавах. Один из них ударил его по лицу, после чего мужчина потерял сознание. Когда пришел в себя, понял, что его связали, а сейф в доме пуст. Пропали 7 тысяч долларов, 4,5 тысяч евро и более 200 тысяч гривен.



Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/129905421
