Ялта в дыму: в Крыму горит санаторий Минобороны РФ (видео)

Сейчас в оккупированном Россией Крыму горит санаторий Минобороны РФ “Ялта”. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.

Известно, что корпус ялтинского курорта был полон отдыхающих, около 300 из которых самостоятельно эвакуировались. В МЧС говорят, что вспыхнула обшивка на восьмом этаже, в результате чего огонь и дым начали быстро распространяться по зданию. Площадь возгорания уже составила около тысячи “квадратов”. В ликвидации пожара, которому уже присвоили второй уровень сложности, принимают участие 43 спасателя и 13 спецмашин. По предварительной информации, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки.

Напомним, представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявило, что именно Россия, как государство-агрессор, обязано снабжать жителей полуострова водой, пока продолжает в нарушение всех международных норм занимать его территорию.

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