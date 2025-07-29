Взятка или принудительная мобилизация: в Кропивницком разоблачили чиновника ТЦК

Чиновнику Кропивницкого ТЦК сообщили о подозрении — он за деньги "отменял" розыск военнообязанных.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Государственном бюро расследований сообщили, что на противоправных действиях разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого районного ТЦК и СП, который за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин.

Отмечают, что должностное лицо имело доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагало им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. Также, в случае отказа работник ТЦК угрожал принудительной мобилизацией.

В ГБР уточнили, что по оперативным данным, чиновник успел "помочь" не менее десяти мужчинам.

"Фигурант сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харькове разоблачили чиновника ГСЧС, который за деньги помогал мужчинам уклониться от службы в ВСУ. В Государственном бюро расследований сообщили, что подполковник службы гражданской защиты, который за деньги организовывал "перевод" военнообязанных в подконтрольный ему ТЦК, чтобы те могли избежать мобилизации.

В ГБР уточнили, что чиновник курировал этим бизнесом, но чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей поручал контакты с клиентами и их поиск посреднику. Сообщника задержали, однако подполковник через некоторое время продолжил реализацию схемы.



