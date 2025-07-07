Взрывы возле Житомира: полиция установила настоящую причину

Вечером 2 июля в селе Березина Житомирского района, вблизи автодороги Киев-Чоп, произошло два мощных взрыва. В результате погибли два человека, еще 83 – получили телесные повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Взрывы в Житомире 2 июля

Из-за повреждений зданий, транспортных средств и загрязнения атмосферного воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

Досудебным расследованием установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств с целью получения прибыли.

Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

7 июля правоохранители сообщили всем пяти мужчинам о подозрениях в совершении ряда преступлений по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сначала в Житомирском городском совете отметили, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.

"Причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", — отметили там.

Позже сообщили, что взрыв произошел на предприятии вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой — вблизи населенного пункта Березина. На месте работают все профильные службы, развернут оперативный штаб, оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.