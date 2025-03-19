Вызывающее воровство золотого унитаза из дворца: на чем прогорели воры

Мужчину, похитившего золотой туалет из английского дворца, признали виновным вместе с сообщником, который помог продать украденное. Уникальное 18-каратное произведение искусства, имевшее страховку почти на 5 миллионов фунтов стерлингов, так и не было найдено.

Золотой унитаз

Майкл Джонс, главный исполнитель преступления, еще за день до ограбления посетил дворец Бленхейм, чтобы осмотреть место будущего преступления. Прокуратура сообщила, что мужчина даже испытал туалет, назвав этот опыт "прекрасным".

Однако на следующее утро, 14 сентября 2019 года, он вернулся во дворец вместе с по меньшей мере двумя сообщниками. Вооруженные кувалдами и ломами, преступники разбили окно и через пять минут демонтировали туалет, повредив сантехническую систему и повлек за собой значительное затопление помещения. Угонщики скрылись на угнанных автомобилях.

Прокурор Шан Сондерс заявила, что речь идет о дерзком и хорошо спланированном ограблении, однако преступники допустили много ошибок, оставив следы ДНК, записи с камер видеонаблюдения и телефонные данные.

Похищенный унитаз, вероятно, разрезали на части и продали, ведь найти его до сих пор не удалось.

Само произведение искусства, созданное итальянским концептуальным художником Маурицио Каттеланом, получило название "Америка" и было сатирическим символом чрезмерного богатства. К моменту кражи его экспонировали в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Ранее этот музей даже предлагал передать туалет президенту США Дональду Трампу.

39-летний Майкл Джонс был признан виновным в воровстве со взломом в Оксфордском коронном суде. Организатор ограбления 40-летний Джеймс Шин ранее признал свою вину во взломе, заговоре и отмывании средств.

После кражи Шин пытался договориться о продаже золота с Фредериком "Фредом" Сайнсом, использовавшим кодовое слово "автомобиль" для описания похищенного в переписке.

"Я могу продать эту тачку за две секунды… приходи завтра", — писал Сайнс.

36-летний Сайнс признан виновным в заговоре по отмыванию денег. Еще один фигурант дела, 41-летний Бора Гучук, был оправдан судом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае создали пуленепробиваемый унитаз из золота и украсили его бриллиантами.



