Выстрел в спину: в Новоград-Волынском ранен 9-летний мальчик — что известно (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Уже сутки Украина
с тревогой наблюдает за судьбой девятилетнего Дани, уроженца
Новоград-Волынского, что в Житомирской области. Мальчик борется за жизнь после
серьезного огнестрельного ранения, полученного в спину еще в понедельник, 12
июня. Детали случившегося сообщает "Сегодня".
Девятилетнему Дане выстрелили в спину. Фото иллюстративное
Согласно
свидетельствам очевидцев произошедшего, виновником трагедии является друг отца
семейства, якобы действующий военнослужащий. Приехав из столицы в гости,
мужчина решил продемонстрировать, как работает огнестрельное оружие. Тогда и
случился несчастный случай: один из братьев-близнецов, мальчик по имени Даня,
попал под шальную пулю.
"Удар" пришелся в
спину, поэтому у ребенка очень серьезные травмы: насквозь прострелен желудок,
имеются повреждения селезенки и поджелудочной железы. Также мальчик потерял
очень много крови.
Якобы стрелявшего уже задержали правоохранители. В его автомобиле обнаружили целый оружейный склад: различное оружие, боеприпасы к ним. Не обошлось и без взрывчатки.
Вместе с полицией
к расследованию присоединились и представители военной прокуратуры. Сообщается,
что меру пресечения вероятному подозреваемому объявят в среду, 14 июля.
Травмированного Даню
тем временем житомирские медики уже передали столичным. Врачи киевского "Охматдита"
будут делать все возможное, дабы спасти жизнь ребенку.
Следует отметить,
что переправить раненого мальчика помогли правоохранители — для этого был задействован
специальный вертолет, относящийся к системе авиабезопасности МВД.
Интересно, что
чиновникам Новограда-Волынского, где произошла трагедия, запретили
распространятся о случившемся, тем более — говорить с прессой. В местной мэрии
с работников взяли расписки, которые гарантируют неразглашение подробностей.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Америке у входа в супермаркет был расстрелян известный рэпер.
Также на портале
вы можете узнать, в каком популярном месте отдыха американцев недавно случилась массовая стрельба и сколько человек пострадали.
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