Выстрел в спину: в Новоград-Волынском ранен 9-летний мальчик — что известно (ФОТО, ВИДЕО)



















Уже сутки Украина с тревогой наблюдает за судьбой девятилетнего Дани, уроженца Новоград-Волынского, что в Житомирской области. Мальчик борется за жизнь после серьезного огнестрельного ранения, полученного в спину еще в понедельник, 12 июня. Детали случившегося сообщает "Сегодня".



Девятилетнему Дане выстрелили в спину. Фото иллюстративное

Согласно свидетельствам очевидцев произошедшего, виновником трагедии является друг отца семейства, якобы действующий военнослужащий. Приехав из столицы в гости, мужчина решил продемонстрировать, как работает огнестрельное оружие. Тогда и случился несчастный случай: один из братьев-близнецов, мальчик по имени Даня, попал под шальную пулю.

"Удар" пришелся в спину, поэтому у ребенка очень серьезные травмы: насквозь прострелен желудок, имеются повреждения селезенки и поджелудочной железы. Также мальчик потерял очень много крови.

Якобы стрелявшего уже задержали правоохранители. В его автомобиле обнаружили целый оружейный склад: различное оружие, боеприпасы к ним. Не обошлось и без взрывчатки.





Вместе с полицией к расследованию присоединились и представители военной прокуратуры. Сообщается, что меру пресечения вероятному подозреваемому объявят в среду, 14 июля.

Травмированного Даню тем временем житомирские медики уже передали столичным. Врачи киевского "Охматдита" будут делать все возможное, дабы спасти жизнь ребенку.

Следует отметить, что переправить раненого мальчика помогли правоохранители — для этого был задействован специальный вертолет, относящийся к системе авиабезопасности МВД.

Интересно, что чиновникам Новограда-Волынского, где произошла трагедия, запретили распространятся о случившемся, тем более — говорить с прессой. В местной мэрии с работников взяли расписки, которые гарантируют неразглашение подробностей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Америке у входа в супермаркет был расстрелян известный рэпер.

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