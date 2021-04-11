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Главная Новости Общество происшествия Вышла из дома и исчезла: во Львовской области пропала 11-летняя девочка
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Вышла из дома и исчезла: во Львовской области пропала 11-летняя девочка

Последний раз девочку видели в местном супермаркете

сегодня, 19:10
Автор:

Ольга Чародий

В городе Дрогобыч Львовской области исчезла 11-летняя Екатерина Яковив. Об этом сообщили в Дрогобычском отделе полиции.

Вышла из дома и исчезла: во Львовской области пропала 11-летняя девочка

Екатерина Яковив (фото из открытых источников)

Последний раз девочку видели в местном супермаркете "АТБ". После этого  девочка пропала и  больше ее  никто не видел. Полиция указывает приметы девочки: рост около 130 см. Волосы темные и короткие. Ребенок был одет в красную куртку, белый свитер, темные джинсы и бело-голубые кроссовки. Она при себе имела большой оранжевый рюкзак.

Если вам известно о том, где находится ребенок, звоните по телефонам: 0686295159, 0639567300 или 102.

Вышла из дома и исчезла: во Львовской области пропала 11-летняя девочка - фото 2


Напомним, правоохранительные органы округа Вентура в штате Калифорния занимаются поисками известной актрисы Наи Риверы, которая выехала вместе с 4-летним сыном на природу. Знаменитость арендовала лодку и отправилась с ребенком плавать, но бесследно пропала. Известно, что актриса отдыхала на озере Пиру, рядом припаркован ее автомобиль. Вместе с сыном она отправилась плавать на лодке, но спустя три часа, мальчика нашли спящим в лодке. Ребенок был в спасательном жилете, но совершенно один. Он рассказал, что его мама прыгнула в воду и больше не вернулась в лодку. Сейчас на озере и территории лесопарка проходит поисково-спасательная операция. Полицейские предполагают, что звезда сериала "Хор" могла утонуть. Ее ищут с помощью дрона и вертолета.  Накануне исчезновения актриса опубликовала в социальной сети Twitter фотографию с сыном и подписала кадр: "Только вдвоем".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитая британская актриса Джейн Хэйворд погибла под колесами автобуса.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1702636623254557&id=479067525611479
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