Вышла из дома и исчезла: во Львовской области пропала 11-летняя девочка

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Ольга Чародий
В городе Дрогобыч Львовской области исчезла 11-летняя
Екатерина Яковив. Об этом сообщили в Дрогобычском отделе полиции.
Екатерина Яковив (фото из открытых источников)
Последний раз девочку видели в местном супермаркете "АТБ".
После этого девочка пропала и больше ее
никто не видел. Полиция указывает приметы девочки: рост около 130 см.
Волосы темные и короткие. Ребенок был одет в красную куртку, белый свитер,
темные джинсы и бело-голубые кроссовки. Она при себе имела большой оранжевый
рюкзак.
Если вам известно о том, где находится ребенок, звоните по телефонам: 0686295159, 0639567300 или 102.
Напомним, правоохранительные органы округа Вентура в штате Калифорния занимаются поисками известной актрисы Наи Риверы, которая выехала вместе с 4-летним сыном на природу. Знаменитость арендовала лодку и отправилась с ребенком плавать, но бесследно пропала. Известно, что актриса отдыхала на озере Пиру, рядом припаркован ее автомобиль. Вместе с сыном она отправилась плавать на лодке, но спустя три часа, мальчика нашли спящим в лодке. Ребенок был в спасательном жилете, но совершенно один. Он рассказал, что его мама прыгнула в воду и больше не вернулась в лодку. Сейчас на озере и территории лесопарка проходит поисково-спасательная операция. Полицейские предполагают, что звезда сериала "Хор" могла утонуть. Ее ищут с помощью дрона и вертолета. Накануне исчезновения актриса опубликовала в социальной сети Twitter фотографию с сыном и подписала кадр: "Только вдвоем".Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитая британская актриса Джейн Хэйворд погибла под колесами автобуса.
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