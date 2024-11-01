«Выбивал» деньги из жены военного и угрожал убить их ребенка: кого задержали

Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали еще одну схему вымогательства денег у родственников украинских пленных и пропавших без вести. По результатам комплексных мероприятий задержан 28-летний рэкетир из Черкасской области, который обещал возвращение украинских воинов из плена в обмен на финансовое вознаграждение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Задокументирован как фигурант выдумывал, а затем с угрозами требовал 200 тыс. грн у жены военного ВСУ, пропавшего без вести во время боев на Покровском направлении.

По материалам следствия, сначала злоумышленник придумал историю о том, что якобы мужчина потерпевшей находится в плену и для возвращения домой нужно заплатить деньги.

Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тыс. грн.

Когда у нее возникли сомнения в дальнейшем перечислении суммы, фигурант начал угрожать ей.

В частности, рэкетир сообщил, что может убить женщину вместе с мужчиной и их ребенком.

Правоохранители задержали злоумышленника "с поличным", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тыс. грн от пострадавшей семьи.

По данным следствия, основную информацию о семьях пленных или пропавших без вести военных фигурант получал на тематических интернет-форумах, где люди писали о своих родственниках.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с поличным, а также банковские карточки, куда поступали деньги от потерпевших.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ обращают внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти.

Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

▪ 38 067 650-83-32

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