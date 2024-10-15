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ВР решила наказать украинцев большими штрафами: отобрали возможность подготовиться к зиме

ВР установила большие штрафы, что не позволит людям в селах самостоятельно подготовиться к зиме

сегодня, 16:36
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Кречмаровская Наталия

Верховная Рада Украины одобрила установление новых штрафов за заготовку древесины и камыша. Такими действиями нардепы отобрали у украинцев в селах возможность самостоятельно подготовиться к зиме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко.

ВР решила наказать украинцев большими штрафами: отобрали возможность подготовиться к зиме

Иллюстративное фото

Он отметил, что согласно законопроекту №9665, которым вводится штраф на сбор ягод и грибов, введено усиленное наказание за ряд правонарушений, имеющих прямое отношение к отопительному сезону.

По словам главы союза, штрафы за незаконную вырубку, повреждение лесных культур и молодняка теперь составляют от 3400 до 5500 грн, а для должностных лиц – от 5100 до 10200 грн. Также эксперт отметил, что теперь будет караться незаконная заготовка камыша – штраф за такое нарушение составит от 34 до 85 тыс. грн.

“Если раньше в селе можно было хоть как-то подготовиться самостоятельно к зиме, то сейчас уже все, лавочка закрылась. Поборы станут еще больше. И на фоне этого информация, что в апреле 2024 Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконной вырубке лесов на территории Национального природного парка "Гуцульщина", нарушители нанесли государству ущерб на 250 млн грн, заиграла новыми красками”, — написал Олег Попенко.

Отметим, что согласно законопроекту установлена административная ответственность за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными, полученными незаконным путем или содержащими документами. заведомо ложные сведения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие штрафы установили за несанкционированный сбор грибов и ягод.



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Источник: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02PSMSGKHPka1Ch2X5DVQogUugZFWMgJNAMMUf4kecq2BbVQRVHLFXX8cuwBqu5hEdl
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