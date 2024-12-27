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Возле ТЦК в Житомирской области взорвали взрывчатку: что известно о мотивах преступления

Кто взорвал взрывчатку у здания ТЦК в Житомирской области

27 декабря 2024, 16:22
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Кречмаровская Наталия

В Житомирской области был совершен террористический акт — у здания районного ТЦК взорвали взрывчатку. Об обстоятельствах и последствиях инцидента рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Возле ТЦК в Житомирской области взорвали взрывчатку: что известно о мотивах преступления

Фото Житомирской областной прокуратуры

Отмечается, что 24 декабря 2024 года около 15:30 произошел подрыв взрывчатки возле админздания Бердичевского районного ТЦК и СП. В Офисе Генпрокурора сообщили, что никто из личного и гражданского состава не пострадал.

В тот же день правоохранители раскрыли преступление и установили причастных.

“Следствие выяснило, что теракт совершили неоднократно судимый уроженец Донбасса и жительница Бердичева. Оба наркозависимых. Подозреваемые в поиске сомнительного заработка в одном из телеграмм-каналов согласились на предложение изготовить взрывчатку и взорвать ее возле военкомата”, — говорится в сообщении.

Взрывное устройство поместили в пищевой контейнер, наполненный, в частности, металлическими шариками. К нему подключили электродетонатор с дистанционным управлением.

Отмечается, что мужчина в настоящее время проживает в Киеве. Для совершения теракта он приехал из столицы в Бердичев, принес взрывчатку в ТЦК и СП и дистанционно взорвал. После этого подозреваемый пытался скрыться. Однако он и его сообщница были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе обысков у обоих изъяли доказательства противоправной деятельности.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, что сетью распространялась информация об убийстве гражданского в ТЦК. Портал "Комментарии" писал, что это фейковая информация.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/pidirvali-vibuxivku-bilya-budivli-tck-na-zitomirshhini-zatrimano-dvox-pidozryuvanix-u-vcinenni-teraktu
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