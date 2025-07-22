Вот почему умер экстремал Баумгартнер: прокуратура назвала причину смерти

18 июля Феликс Баумгартнер, ранее побивший мировой рекорд по прыжкам с парашютом с высоты, погиб в Италии в результате несчастного случая на моторизованном параплане. Ему было 56 лет. Теперь прокуратура назвала причину смерти Баумгартнера.

Феликс Баумгартнер. Фото из открытых источников

По прошествии нескольких дней тишины итальянская прокуратура впервые официально озвучила причину смерти. Как сообщил изданию Bild прокурор Раффаэле Яннелло, Баумгартнер получил смертельные травмы в результате падения.

"Феликс Баумгартнер погиб от удара, получив перелом позвоночника в пояснице и повреждение спинного мозга", – сообщил Яннелло.

Тело спортсмена находится в отделении судебно-медицинской экспертизы в городе Фермо, а окончательные результаты вскрытия ожидаются в ближайшее время.

По информации прокуратуры, следователи изучают видеозапись с камеры, закрепленной на шлеме Баумгартнера. Также проводится техническая экспертиза параплана, чтобы установить, была ли техническая неисправность, которая могла привести к падению. Расследование может занять от 40 до 50 дней.

Баумгартнер родился в австрийском Зальцбурге и с юности был восхищен небом. Первый прыжок с парашютом он совершил в 16 лет, а впоследствии служил парашютистом в армии. Его карьера экстремального спортсмена включала прыжки с небоскребов, мостов, скал и известных архитектурных сооружений по всему миру.

Прыжок Феликса Баумгартнера из "края космоса"

Среди его легендарных достижений можно выделить прыжок с башен Петронас в Куала-Лумпуре в 1999 году и перелет через Ла-Манш в 2003 году в специальном костюме из углеродного волокна. Но настоящую мировую славу ему принес "скачок из края космоса" в 2012-м, который транслировали вживую на миллионы людей. Тогда он установил сразу три мировых рекорда: достиг максимальной скорости 1357,6 км/ч; выполнил самый высокий прыжок на высоте 38 969 метров; и совершил самое длинное свободное падение длиной 36 402 метра.

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