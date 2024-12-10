Ворвались в дом и «выбивали» деньги из тяжелораненого бойца ВСУ и его жены

В Житомирской области семья военнослужащего ВСУ, который получил тяжелое ранение и вернулся домой, стала жертвой рэкетиров. По данным пресс-центра СБУ, к ним домой ворвалась группа неизвестных, которые пытались получить крупную сумму денег преступным путем, и даже угрожали убить семейную пару.

Иллюстративное фото

По данным следствия, злоумышленники требовали от этих супругов 3 тысячи долларов США в пределах одного "транша", а в целом собирались "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения так называемой "воровской кассы".

По материалам дела, фигуранты ворвались в дом военного, когда узнали, что он получил от государства денежную компенсацию за осколочное ранение ноги во время боев на передовой.

Используя тяжелое состояние воина, фигуранты угрожали ему и жене ножом, чтобы заставить их заплатить "дань".

В случае отказа рэкетиры обещали вернуться и насильно забрать все деньги и другое частное имущество, а потерпевших убить.

Сотрудники СБУ задержали всех трех участников группировки, когда они снова "наведались" в дом военного.

По данным следствия, главой банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство. Он привлек к преступлению двух подельников, среди них – местная жительница, причастная к сутенерству.

Во время обысков у задержанных изъято холодное оружие и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий, а также наличные и бытовую технику, которую они "выбивали" у потерпевших.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украине построят новые тюрьмы. Это один из приоритетов, на который ищут ресурсы. Об этом на заседании Верховной Рады сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина.