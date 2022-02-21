Военный самолет США врезался в школу: что привело к ужасной аварии

Реактивный самолет F5 американского производства, который использовали иранские военные, врезался в стену школы в северо-западном городе Тебриз в понедельник, 21 февраля, в результате чего погибли два пилота и еще один человек, сообщает государственное телевидение Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Пожарные работают над тушением пожара после того, как истребитель разбился в Тебризе, Иран - Reuters

Школа была закрыта во время аварии, сообщил спикер армии Шахин Таки-Хани.

По его словам, причиной аварии стала техническая неисправность, но ведется расследование.

Как сообщает спикер армии, погибли пилот и пилот-стажер, а также гражданское лицо, проезжавшее мимо на автомобиле.

Телевидение показало, как пожарные гасят огонь.

Эксперты утверждают, что у Ирана низкие показатели безопасности полетов с неоднократными катастрофами, многие из которых произошли с участием самолетов производства США, приобретенных до Исламской революции 1979 года.

Соединенные Штаты, разорвавшие дипломатические отношения в 1980 году после того, как иранские студенты взяли в заложники американских дипломатов, ввели санкции против Ирана, что затруднило закупку запчастей для иранских военных и гражданских самолетов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в России потерпел крушение военный вертолет. Как стало известно, инцидент произошел в Ульяновской области России. Сообщается, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки. Его обломки были обнаружены в нескольких километрах от поселка Дубки. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Точную причину аварии должно установить расследование.

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