Военный помогал переправлять уклонистов через границу: цена вопроса

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона задержали и сообщили подозрении начальнику боевой подготовки воинской части.

Задержанный подозреваемый, фото: Спецпрокуратура

Ему инкриминируют содействие совершению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины советами, предоставлением средств, совершенном из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Спецпрокуратуры.

Следствием установлено, что в июле 2024 года к 43-летнему майору обратился знакомый с просьбой предоставить консультацию по поводу избежания мобилизации на территории Украины во время действия военного положения и возможности уехать за границу.

На что подозреваемый сообщил последнему, что благодаря его личным связям у него есть возможность помочь в пересечении государственной границы Украины с Румынией. За данную услугу последний должен предоставить ему денежные средства на общую сумму 32 000 долларов США.

Через несколько дней майор сообщил военнослужащему, что процедура пересечения государственной границы Украины изменилась и в настоящее время он, благодаря личным связям с должностными лицами ВВК, ТЦК и СП, может предложить решить вопрос получения документов о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья и возможность беспрепятственного выезда за границу.

Но указанное решение должностными лицами ТЦК и СП будет принято только при предоставлении лично подозреваемому денежных средств общей суммой 32 000 долларов США.

При получении денежных средств подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Устанавливается причастность других лиц, в частности, военнослужащих ТЦК и сотрудников ВВК.