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Военный ожидает новые взрывы возле ТЦК в ближайшие дни: какая причина

Евгений Карась ожидает активность российских спецслужб по организации взрывов возле ТЦК.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" капитан Евгений Карась прокомментировал недавнюю серию инцидентов около ТЦК, в том числе взрыв в Днепропетровской области и убийство сотрудника военкомата в Полтавской области. По словам Карася, количество таких случаев может увеличиться в течение нескольких дней.

Военный ожидает новые взрывы возле ТЦК в ближайшие дни: какая причина

Военный Евгений Карась. Фото из открытых источников

Евгений Карась в Telegram отметил, что в сети увеличилась критика ТЦК, поэтому возможны новые инциденты.

"Сейчас пару суток будет больше взрывов и терактов возле ТЦК. Потому что русня увидела, что телята в интернатах уже мычут. Так им надоело Тицика", — пишет военный.

Украинский капитан отмечает, что за подобными инцидентами, вероятно, стоят российские спецслужбы, подкупающие людей небольшими суммами денег. Однако по словам Карася, те, кто согласился сотрудничать со спецслужбами РФ для подрыва ТЦК, не получат даже этих денег.

"ФСБ и ГРУ бросит все усилия на твоих соседей-наркоманов или бабку-коммунистку, чтобы поставили где-то взрывчатку с камерой. За 500 долларов. Деньги не заплатят, а беда может быть", — отмечает Карась.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что операции против военных, в частности, взрывы ТЦК занимаются российские спецслужбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая высказалась об убийстве сотрудника ТЦК и раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что командующий сухопутными войсками отреагировал на убийства работников ТЦК. По его словам, это "красная линия", которую нельзя пересекать.



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