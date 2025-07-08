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"Военные вламываются в дома": что известно о силовой мобилизации в Днепропетровской области

Вражеский фейк о силовой мобилизации в Днепропетровской области

8 июля 2025, 18:14
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. Следует отметить, что прекращение мобилизации в Украине российская сторона выдвинула как одно из требований для проведения переговорного процесса. Российская пропаганда распространяет множество фейков о мобилизации в Украине. Одно из фейковых видео прокомментировали в Центре противодействия дезинформации.

"Военные вламываются в дома": что известно о силовой мобилизации в Днепропетровской области

Мобилизация. Иллюстративное фото

Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Павлограда. На нем якобы работники ТЦК и СП задерживают мужчину у него дома, хотя женский голос за кадром сообщает, что он "непригоден к службе".

В Центре отмечают, что в кадре присутствует несколько человек в балаклавах, которые входят в помещение. Закадровый голос женщины утверждает, что это военные, которые без документов забирают ее сына.

"На самом деле это видео — откровенное постановление. На это указывают: закрытые лица участников, отсутствие каких-либо опознавательных знаков, подтверждающих принадлежность действующих лиц к той или иной структуре, невозможность идентификации места съемки и т.д. Кроме того, поведение людей в кадре неестественно", — указали признаки фейка в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра подчеркнули, что это не впервые вражеские кинодеятели распространяют подобный контент с целью дискредитации работников территориальных центров комплектования и срыва мобилизационного процесса в Украине.

В Центре напомнили, что ранее опровергли фейковое видео, на котором якобы работники ТЦК и СП "опускали женщину в колодец за попытку защитить сына".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что работник ТЦК и полицейские "отмазывали" мужчин от мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/videos/2196750434098980/
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