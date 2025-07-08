"Военные вламываются в дома": что известно о силовой мобилизации в Днепропетровской области

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. Следует отметить, что прекращение мобилизации в Украине российская сторона выдвинула как одно из требований для проведения переговорного процесса. Российская пропаганда распространяет множество фейков о мобилизации в Украине. Одно из фейковых видео прокомментировали в Центре противодействия дезинформации.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Павлограда. На нем якобы работники ТЦК и СП задерживают мужчину у него дома, хотя женский голос за кадром сообщает, что он "непригоден к службе".
В Центре отмечают, что в кадре присутствует несколько человек в балаклавах, которые входят в помещение. Закадровый голос женщины утверждает, что это военные, которые без документов забирают ее сына.
Аналитики Центра подчеркнули, что это не впервые вражеские кинодеятели распространяют подобный контент с целью дискредитации работников территориальных центров комплектования и срыва мобилизационного процесса в Украине.
В Центре напомнили, что ранее опровергли фейковое видео, на котором якобы работники ТЦК и СП "опускали женщину в колодец за попытку защитить сына".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что работник ТЦК и полицейские "отмазывали" мужчин от мобилизации.