Военные не получают гуманитарку, завезенную для ВСУ: куда исчезает помощь

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Кречмаровская Наталия
В Украине не раз возникали скандалы с ввозом гуманитарной помощи якобы для ВСУ, однако военные гуманитарку не получали. В Министерстве обороны Украины заверили, что специальные департаменты мониторят ситуацию.
Военные. Иллюстративное фото
За период мониторинга выявили многочисленные факты ввоза автомобилей, шлемов, бронежилетов, оружия, запчастей и других товаров под видом гуманитарной помощи.
Относительно оснований для ввоза помощи в министерстве отметили, одним из оснований для ввоза этой продукции были поддельные сертификаты конечного потребителя. В министерстве подчеркнули, что не все товары, ввозимые на территорию Украины под видом гуманитарки для ВСУ, получают военные. Проверки ввозимого груза продолжаются, а о незаконных схемах сообщают правоохранительные органы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде решили, куда девать транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.
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