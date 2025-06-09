Военные не получают гуманитарку, завезенную для ВСУ: куда исчезает помощь

В Украине не раз возникали скандалы с ввозом гуманитарной помощи якобы для ВСУ, однако военные гуманитарку не получали. В Министерстве обороны Украины заверили, что специальные департаменты мониторят ситуацию.

Военные. Иллюстративное фото

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Департамент внутреннего аудита Министерства обороны Украины совместно с Департаментом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины проводит постоянный мониторинг и проверки поставок гуманитарной помощи для Сил обороны Украины", — сообщили в министерстве.

За период мониторинга выявили многочисленные факты ввоза автомобилей, шлемов, бронежилетов, оружия, запчастей и других товаров под видом гуманитарной помощи.

"В целом с начала действия военного положения в Украине таможнями составлено 1339 протоколов о нарушении таможенных правил по гуманитарной помощи. В 708 случаях потенциальными получателями были воинские части, которые фактически не получили эти товары", — прокомментировали ситуацию с гуманитаркой в Минобороны.

Относительно оснований для ввоза помощи в министерстве отметили, одним из оснований для ввоза этой продукции были поддельные сертификаты конечного потребителя. В министерстве подчеркнули, что не все товары, ввозимые на территорию Украины под видом гуманитарки для ВСУ, получают военные. Проверки ввозимого груза продолжаются, а о незаконных схемах сообщают правоохранительные органы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде решили, куда девать транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.



