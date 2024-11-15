Военные два года воевали только "на бумаге" и получали деньги: чем занимались на самом деле (ФОТО)

В Днепропетровской области командир одной из воинских частей угрожал военным – заставлял их работать на частных стройках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Фото ГБР

Командиру сообщили о подозрении.

"В ходе расследования было обнаружено, что начиная с 2022 года пять военнослужащих возводили дома для матери и тещи подполковника. “Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили из фундамента, также начальник “заказал” в доме для матери зону барбекю. В случае отказа работать командир угрожал бойцам отправить их на передовую в самые горячие точки”, — сообщили в ГБР.

Работая на строительстве, военнослужащие почти три года не появлялись на службе. При этом они ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) задач.

Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн грн.

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. В ходе следственных действий изъяты документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их "заступании" в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству", — сообщили в ГБР.

Командира воинской части задержали и объявили ему о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.









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