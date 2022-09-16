Река Ингулец, которая протекает через Кривой Рог, окрасилась в красный цвет. О таком необычном явлении сообщили в местном издании Первый Криворожский".

Вода в реке Ингулец в Кривом Роге стала красной. Фото из открытых источников

Прокомментировал ситуацию с рекой глава местной военной администрации Александр Вилкул. По его словам, сейчас ситуация полностью под контролем. Река получила такую окраску в результате работы на гидротехнических сооружениях, которые недавно получили повреждения от действий российской армии. Гидросооружение получило ракетные удары.

Александр Вилкул отметил, что ситуация в городе с водоснабжением сейчас стабилизирована, поэтому нужд для паники нет.

Как сообщает именно издание, местные предприниматели предоставили 50 грузовых автомобилей с щебнем и другими материалами, которые использовали для ликвидации аварии. Ими засыпали шлюзы гидротехнического сооружения.

Из-за российского ракетного удара уровень воды значительно подскочил в реке Ингулец, он увеличился на два метра. Уже сегодня украинские службы сообщают о постепенном понижении воды. Уровень снизился уже на 40 сантиметров.

Фотографии местной информации реки Ингулец красного цвета можно просмотреть ниже в статье:





Ранее портал "Комментарии" сообщал о нахождении массового захоронения украинцев. Оно возникло в результате оккупации украинских земель русскими военными. Массовое захоронение находится недалеко от города Изюм, недавно освобожденного украинскими силами. В город также прибыл с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Он почтил память погибших во время украинского контрнаступления.









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