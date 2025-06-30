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Во время тушения лесного пожара мужчина начал стрелять по спасателям

Мужчина мог намеренно устроить пожар, чтобы совершить засаду на спасателей

30 июня 2025, 12:18
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Недилько Ксения

Мужчина, вооруженный винтовкой, намеренно начал лесной пожар, а затем начал стрелять по спасателям в горном населенном пункте на севере Айдахо в США, убив двух пожарных и ранив третьего во время длившегося несколько часов шквала огнестрельного оружия, сообщили власти.

Во время тушения лесного пожара мужчина начал стрелять по спасателям

Во время тушения лесного пожара мужчина начал стрелять по спасателям

Об этом сообщает издание "The Guardian ".

В лесистой местности нашли тело подозреваемого, а рядом с ним было огнестрельное оружие, когда пламя быстро приближалось, сообщил шериф округа Кутенай Боб Норрис.

"Мы действительно считаем, что подозреваемый устроил пожар, и мы действительно считаем, что это была засада, и это было сделано намеренно", — сказал Норрис на вечерней пресс-конференции. "У этих пожарных не было никакого шанса".

По словам представителей шерифа, пожарные отреагировали на пожар на горе Канфилд, расположенный севернее Кер-д'Ален, около 13:30, а примерно через полчаса поступили сообщения о выстрелах.

Следователи заявили, что стрелок действовал сам.

"Мы считаем, что это был единственный стрелок, который был на той горе в то время", — сказал Норрис.

Шериф заявил, что стрелок использовал мощные спортивные винтовки для быстрого огня по спасателям, а правоохранители поначалу не были уверены в количестве причастных преступников.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была проинформирована о стрельбе в Айдахо, сообщает ABC News.

Троих пострадавших доставили в больницу. Двое умерли по прибытии, а третьего лечили от травм. Раненый пожарный "борется за жизнь" после операции и находится в стабильном состоянии, отмечают медики.

Ситуацию описывали как настоящий хаос: пожар пылал, а поспешившие на место происшествия пожарные попали под шквальный огонь. Спасатели срочно вызвали помощь по рации: "Все здесь ранены… немедленно отправьте правоохранителей", – говорится в одном из сообщений.

Кер-д'Ален – город с населением 55 000 жителей вблизи границы с Вашингтоном. Гора Канфилд – популярный район для пеших прогулок и велосипедных прогулок на окраине города на севере Айдахо, покрытый деревьями и густыми кустарниками, а также испещренный тропами.

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