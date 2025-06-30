Мужчина, вооруженный винтовкой, намеренно начал лесной пожар, а затем начал стрелять по спасателям в горном населенном пункте на севере Айдахо в США, убив двух пожарных и ранив третьего во время длившегося несколько часов шквала огнестрельного оружия, сообщили власти.

Во время тушения лесного пожара мужчина начал стрелять по спасателям

Об этом сообщает издание "The Guardian ".

В лесистой местности нашли тело подозреваемого, а рядом с ним было огнестрельное оружие, когда пламя быстро приближалось, сообщил шериф округа Кутенай Боб Норрис.

"Мы действительно считаем, что подозреваемый устроил пожар, и мы действительно считаем, что это была засада, и это было сделано намеренно", — сказал Норрис на вечерней пресс-конференции. "У этих пожарных не было никакого шанса".

По словам представителей шерифа, пожарные отреагировали на пожар на горе Канфилд, расположенный севернее Кер-д'Ален, около 13:30, а примерно через полчаса поступили сообщения о выстрелах.

Следователи заявили, что стрелок действовал сам.

"Мы считаем, что это был единственный стрелок, который был на той горе в то время", — сказал Норрис.

Шериф заявил, что стрелок использовал мощные спортивные винтовки для быстрого огня по спасателям, а правоохранители поначалу не были уверены в количестве причастных преступников.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была проинформирована о стрельбе в Айдахо, сообщает ABC News.

Троих пострадавших доставили в больницу. Двое умерли по прибытии, а третьего лечили от травм. Раненый пожарный "борется за жизнь" после операции и находится в стабильном состоянии, отмечают медики.

Ситуацию описывали как настоящий хаос: пожар пылал, а поспешившие на место происшествия пожарные попали под шквальный огонь. Спасатели срочно вызвали помощь по рации: "Все здесь ранены… немедленно отправьте правоохранителей", – говорится в одном из сообщений.

Кер-д'Ален – город с населением 55 000 жителей вблизи границы с Вашингтоном. Гора Канфилд – популярный район для пеших прогулок и велосипедных прогулок на окраине города на севере Айдахо, покрытый деревьями и густыми кустарниками, а также испещренный тропами.

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