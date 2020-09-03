Во время столкновений под офисом Свободы в Киеве пострадали полицейские

В Киеве поздно вечером, 2 сентября, произошли столкновения под офисом политической партии ВО "Свобода". Толпа попыталась не пустить полицейских внутрь помещения. В результате, пострадали трое правоохранителей, сообщили на сайте Нацполиции.

"Свободу" в полицейской сводке не называют. Не говорят и почему именно пришли к ее офису. Указывают лишь что в некой общественной организации на Тургеневской улице нужно было провести следственные действия. Сделать это не получилось. На пути у полицейских стали активисты этой организации, а также "Нацкорпуса", "Правого сектора", "С14" и других. Возник конфликт, после которого правоохранителям пришлось вызывать скорую.

Полиция под офисом "Свободы". Фото: Facebook/oleh.tyahnybok

"Пострадали три сотрудника из Департамента стратегических расследований. Медицинскую помощь они получили на месте. Госпитализация никому не понадобилась", - сообщили в полиции.

То, что полицейские приходили именно в офис ВО "Свободы", подтвердил у себя на Facebook лидер политической силы Олег Тягнибок. Он уверен, что правоохранители собирались задержать киевского депутата-свободовца Владимира Назаренко. Всего он насчитал около полсотни полицейских и спецназовцев.

"Они хотят задержать нашего Володю Назаренка, бойца батальона "Киевская Русь", ветерана, депутата Киевсовета. И все этот как раз перед сессией Киевсовета и непосредственно местными выборами", - отметил Тягнибок.

Завершить процессуальные действия полицейским так и не удалось. Около полуночи они уехали. По какой статье будут расследовать столкновения на Тургеневской еще решают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, стоит ли ждать новых уличных столкновений перед местными выборами.

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