kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

11327.86

ETH/USD

436.41

LTC/USD

57.22

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Во время столкновений под офисом Свободы в Киеве пострадали полицейские
commentss НОВОСТИ Все новости

Во время столкновений под офисом Свободы в Киеве пострадали полицейские

Всего помощь медиков понадобилась троим полицейским

сегодня, 06:55
Автор:

Виолетта Комаровская

В Киеве поздно вечером, 2 сентября, произошли столкновения под офисом политической партии ВО "Свобода". Толпа попыталась не пустить полицейских внутрь помещения. В результате, пострадали трое правоохранителей, сообщили на сайте Нацполиции.

"Свободу" в полицейской сводке не называют. Не говорят и почему именно пришли к ее офису. Указывают лишь что в некой общественной организации на Тургеневской улице нужно было провести следственные действия. Сделать это не получилось. На пути у полицейских стали активисты этой организации, а также "Нацкорпуса", "Правого сектора", "С14" и других. Возник конфликт, после которого правоохранителям пришлось вызывать скорую.

Во время столкновений под офисом Свободы в Киеве пострадали полицейские

Полиция под офисом "Свободы". Фото: Facebook/oleh.tyahnybok

"Пострадали три сотрудника из Департамента стратегических расследований. Медицинскую помощь они получили на месте. Госпитализация никому не понадобилась", - сообщили в полиции. 

То, что полицейские приходили именно в офис ВО "Свободы", подтвердил у себя на Facebook лидер политической силы Олег Тягнибок. Он уверен, что правоохранители собирались задержать киевского депутата-свободовца Владимира Назаренко. Всего он насчитал около полсотни полицейских и спецназовцев. 

"Они хотят задержать нашего Володю Назаренка, бойца батальона "Киевская Русь", ветерана, депутата Киевсовета. И все этот как раз перед сессией Киевсовета и непосредственно местными выборами", - отметил Тягнибок.

Завершить процессуальные действия полицейским так и не удалось. Около полуночи они уехали. По какой статье будут расследовать столкновения на Тургеневской еще решают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, стоит ли ждать новых уличных столкновений перед местными выборами. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!