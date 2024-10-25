Во Львовской области заметили опасное явление: как действовать

На Львовщине с ночи местами сильный туман. Эта фотография сделана на автодороге Тернополь — Львов— Рава-Русская и опубликована Патрульной полицией Львовщины в 4 утра.

Туман во Львовской области. Фото: Патрульная полиция

Полицейские предостерегают, что во время этого явления видимость на дороге очень плохая, поэтому необходимо быть очень осторожным.

"Откажитесь от рискованных маневрирований, а в случае необходимости снизьте скорость движения транспортного средства.

Держите дистанцию, не приближайтесь близко к движущемуся впереди авто.

При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы, отметьте себя на дороге и переходите дорогу только убедившись в безопасности.

Берегите себя и уважайте друг друга", – отметили Патрульные Львовщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львовской области нашли боевую часть "Кинжала" (ФОТО)

На Львовщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ее обнаружили спустя почти два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора. Чрезвычайные работники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов. Фото – по ссылке.

Читайте также: ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", — сообщают в ГУР.