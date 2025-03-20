Во Львовской области водитель проигнорировал минуту молчания и получил штраф

Во Львовской области водитель нарушил правила дорожного движения во время общенациональной минуты молчания. За игнорирование жеста регулировщика мужчина получил административный штраф в размере 510 гривен.

Патрульная полиция. Фото из открытых источников

Как сообщает патрульная полиция Львовской области, инцидент с нарушением минуты молчания произошел в городе Мостыська на трассе М-11 Львов – Шегини. В этот момент патрульные временно остановили движение транспорта, чтобы почтить память погибших на войне. Однако 65-летний водитель автомобиля Renault Megane решил не выполнять требование правоохранителей и поехал, несмотря на сигнал регулировщика.

Полиция вынесла постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП – проезд на запретный жест регулировщика. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 510 гривен.

"Минута молчания — это знак нашего с вами уважения всем, кто погиб от рук врага. Соблюдайте правила дорожного движения!", — сообщили в полиции.

Напомним, что минута молчания была введена указом №143/2022 президента Украины Владимира Зеленского еще в марте 2022 года. Согласно ему, минуту молчания ежедневно объявляют во всех средствах массовой информации, а правоохранители к тому времени временно приостанавливают движение транспорта.

Минута молчания в 9:00 стала традиционным способом почтить память погибших военных и мирных жителей, пострадавших в результате войны.

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