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Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура

Экологическая прокуратура начала расследование браконьерского убийства краснокнижных зубров во Львовской области

сегодня, 15:51
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Недилько Ксения

Специализированной экологической прокуратурой Львовщины начато досудебное расследование по факту незаконной охоты на зубров, занесенных в Красную книгу Украины (ч. 1 ст. 248 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура

Останки зубров. Фото: Офис Генпрокурора

По данным следствия, неустановленные лица на территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП "Леса Украины" в охотничьих угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили. Браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.

Преступление было обнаружено благодаря работе службы охраны национальных парков, находящихся вблизи лесных массивов. В настоящее время прокуроры и дознаватели полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления и установления лиц, причастных к нему.

Проводятся первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Дрогобычская окружная прокуратура, а досудебное расследование – Дрогобычский райотдел полиции Главного управления Нацполиции области.

Справка: зубры занесены в Красную книгу Украины с 1980 года и имеют природоохранный статус "исчезнувший в природе" из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Женщина в лесу на границе гуляла с медведем: что было дальше (ФОТО)

С разницей в 4 минуты фотоловушка пограничников зафиксировала прогуливающуюся медведя и местную женщину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

К счастью, с женщиной беды не произошло. После получения данных с фотоловушки правоохранители сразу нашли женщину и предупредили об опасности. "Призываем быть осмотрительными и помнить, что прогулки вблизи границы опасны", — подчеркивают в ГПСУ.


Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура - фото 2
Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура - фото 3
Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура - фото 4
Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура - фото 5
Во Львовской области убили краснокнижных зубров: расследует прокуратура - фото 6



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