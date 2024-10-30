Во Львовской области планировали строительство очистных сооружений: что пошло не так

Во Львовской области детективы БЭБ обнаружили рисковый тендер – планировали построить очистные сооружения стоимостью 24 млн грн. Однако после обнаружения нарушений договор подряда был расторгнут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

Очистные постройки планировали построить в одном из населенных пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.

"При анализе специалисты Бюро установили, что заказчик, кроме опыта на строительство очистных сооружений, предусмотрел в тендерной документации наличие у участника опыта выполнения работ на тепловых сетях, договор по которым еще находился в процессе выполнения", — сообщили в БЭБ.

Указанное требование к квалификационному критерию, по данным бюро, позволило выбрать победителем тендера участника, который не имел практического опыта строительства очистных сооружений, а выполнял совсем другие виды работ (реконструкции/капремонты тепловых сетей).

"С целью предотвращения растрат бюджетных средств аналитики ТУ БЭБ во Львовской области направили рекомендательное письмо заказчику и территориальному органу Госаудитслужбы, которая на основании полученной информации начала мониторинг упомянутой процедуры закупки", — отметили в БЭБ.

Сообщается, что заказчик, приняв во внимание полученные рекомендации и, не ожидая заключения о результатах мониторинга закупки, расторг уже заключенный договор подряда.

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