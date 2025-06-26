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Во Львовской области патрульные на бешеной скорости сбили несовершеннолетнего парня (ВИДЕО)

Патрульные полицейские на полной скорости сбили несовершеннолетнего парня

26 июня 2025, 09:03
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Недилько Ксения

Во Львовской области патрульные на бешеной скорости сбили несовершеннолетнего парня (ВИДЕО)

ДТП с патрульными во Львовской области

Во Львовской области произошло ДТП с участием полицейских. Сначала по сети распространилось видео, на котором заметно, как машина патрульной полиции на большой скорости задевает парня, начавшего переход по "зебре". Он падает, но поднимается.

Впоследствии правоохранители подтвердили инцидент.

"Сегодня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", – пишут в патрульной полиции Львовской области.

                                                                                                                    

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 июня на одном из блокпостов Харьковщины мужчина во время перепалки с полицейским наехал на него автомобилем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время проверки документов водитель отказался предоставить удостоверение личности, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и в ходе конфликта намеренно совершил наезд на полицейского.

В результате наезда телесные повреждения получил оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3. Правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 32-летний житель Харькова, который, как выяснилось, находится в розыске по районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки.



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