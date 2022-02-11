logo

BTC/USD

42384.01

ETH/USD

2915.03

LTC/USD

126.36

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Во Львовской области нацгвардеец со своим сообщником из Беларуси собирались жестоко убить предпринимателя
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львовской области нацгвардеец со своим сообщником из Беларуси собирались жестоко убить предпринимателя

За несколько дней до убийства их задержали правоохранители

11 февраля 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во Львовской области в суде будут рассматриваться уголовное производство в отношении представителя Нацгвардии и жителя Белоруссии, как будущих сообщников в подготовке заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Во Львовской области нацгвардеец со своим сообщником из Беларуси собирались жестоко убить предпринимателя

Свой план убийцы не смогли реализовать (фото: ДБР)

По обнародованной информации, двое знакомых, один из которых служил инструктором по боевой подготовке в одной из частей Национальной гвардии и житель Белоруссии имели планы летом прошлого года лишить жизни одного из предпринимателей финансовой группы на Прикарпатье.

Как рассказали представители ДБР, злоумышленники все предусмотрели: использование средств конфиденциальной связи и техническое устройство, чтобы мониторить движение машин, авто, боеприпасы и само оружие. Они следили за своим объектом, учитывали его образ жизни и отслеживали маршруты его деятельности. Это им требовалось, чтобы определиться с днем и местом будущего убийства.

Но совершить это кровавое дело они не успели, за несколько дней до определенного события их арестовали представители правоохранительных органов. Теперь по ним проводят разбирательства. Если во время судебных заседаний докажут их вину, то злоумышленники получат большой срок за свое киллерство – 15 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области в результате пыток погиб бизнесмен. Во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. От полученных увечий мужчина скончался у себя дома. Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-prikarpatti-suditimut-nacgvardijcya-ta-jogo-spilnika-yaki-planuvali-ubivstvo-na-zamovlennya
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!