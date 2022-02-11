Во Львовской области нацгвардеец со своим сообщником из Беларуси собирались жестоко убить предпринимателя

Во Львовской области в суде будут рассматриваться уголовное производство в отношении представителя Нацгвардии и жителя Белоруссии, как будущих сообщников в подготовке заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Свой план убийцы не смогли реализовать (фото: ДБР)

По обнародованной информации, двое знакомых, один из которых служил инструктором по боевой подготовке в одной из частей Национальной гвардии и житель Белоруссии имели планы летом прошлого года лишить жизни одного из предпринимателей финансовой группы на Прикарпатье.

Как рассказали представители ДБР, злоумышленники все предусмотрели: использование средств конфиденциальной связи и техническое устройство, чтобы мониторить движение машин, авто, боеприпасы и само оружие. Они следили за своим объектом, учитывали его образ жизни и отслеживали маршруты его деятельности. Это им требовалось, чтобы определиться с днем и местом будущего убийства.

Но совершить это кровавое дело они не успели, за несколько дней до определенного события их арестовали представители правоохранительных органов. Теперь по ним проводят разбирательства. Если во время судебных заседаний докажут их вину, то злоумышленники получат большой срок за свое киллерство – 15 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области в результате пыток погиб бизнесмен. Во Львовской области, в селе Брюховичи, трое неизвестных пытали местного бизнесмена. От полученных увечий мужчина скончался у себя дома. Сообщается, что бандиты перелезли через забор и напали на супругу 63-летнего предпринимателя Мечислава Жеребецкого.

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