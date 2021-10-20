Во Львовской области 25-летний парень до смерти забил ветерана АТО

На Львовщине подвыпивший молодой человек во время драки нанес тяжелые повреждения 50-летнему земляку, бывшему солдату, который воевал в АТО. Военнослужащий ушел из жизни на следующий день. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Во Львовской области забили насмерть ветерана АТО (фото из открытых источников)

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Золочевщины. Там во время семейных торжеств поспорили 25-летний местный житель и вдвое старше его военнослужащий, 50-летний участник АТО. После ссоры возникла драка. Молодой человек сильно избил своего противника. Бывший военнослужащий на второй день ушел из жизни от полученных повреждений.

Местные полицейские уже задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК. Это — нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Наказание, которое может получить дебошир, предусматривает тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.

Сейчас подозреваемый львовянин находится в СИЗО. Такую меру назначил ему местный судебный орган. Работники следствия устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что в Львовской области на полигоне нашли тело курсанта с простреленной грудью . Во Львовской области на полигоне произошло ЧП. Военные нашли тело курсанта с огнестрельным ранением. Как передают некоторые СМИ, погибший — студент Национальной академии Сухопутных войск, а трагедия произошла вблизи военной части в поселке Немиров. По информации Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, тело парня без признаков жизни нашли вечером: он был смертельно ранен в грудь.

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