Во Львовском колледже взорвался огнетушитель: есть пострадавшие

Сегодня во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела во Львове произошел взрыв. Есть пострадавшие среди учащихся. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местных СМИ.

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На месте инцидента работали медики скорой помощи. По данным Львовского областного центра экстренной медицинской помощи, четырех пострадавших доставили в больницу, где их обследуют.

Отмечается, что пострадали четверо 15-летних девочек. Все пациентки – в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики им оказывают необходимую помощь. Диагноз, который им поставили – "отравление неизвестным веществом".

В ГСЧС Львовщины сообщили, что спасатели не привлекались. В настоящее время администрация учебного заведения не сообщила подробности инцидента, на телефонные звонки там не отвечают.

Событие случилось, когда учащиеся находились в укрытии во время воздушной тревоги. По предварительным данным, во время баловства произошло падение и разгерметизация огнетушителя, он взорвался.

Впоследствии ситуацию прокомментировал руководитель отдела профессионального образования Львовского горсовета Богдан Иванусь. "Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло за собой выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, находившиеся ближе к огнетушителю, угорели. При каких обстоятельствах огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно", — рассказал он.

19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол. О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября. "С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура".