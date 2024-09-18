Во Львове возле памятника Бандеры произошел масштабный пожар: есть подозрение умышленных поджогов

Сегодня около 06:00 утра поднялся пожар в кинотеатре "Дзвін" возле памятника Бандеры во Львове. Помещение полностью выгорело. По предварительной информации причина пожара – поджог. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Пожар во Львове. Фото: Львовский городской совет

Площадь возгорания составила около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение. Пострадавших в пожаре нет. Зато повреждены соседние здания – бизнес и частные помещения.

В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Кроме того, ночью во Львове зафиксировали по меньшей мере восемь мест возможных поджогов.

Также три возгорания произошли в Галицком районе: контейнерная площадка по ул. Низкий Замок, электрощитовая на ул. Театральная и фасадные декорации на ул. Староеврейской.

Также было два возгорания на контейнерных площадках по ул. Квитки-Основьяненко и одно на ул. Бортнянского в Железнодорожном районе и еще один на ул. Яцкова в Шевченковском районе.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львовском колледже взорвался огнетушитель: есть пострадавшие

Вчера во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела во Львове произошел взрыв. Есть пострадавшие среди учащихся. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местных СМИ.

На месте инцидента работали медики скорой помощи. По данным Львовского областного центра экстренной медицинской помощи, четырех пострадавших доставили в больницу, где их обследуют. Отмечается, что пострадали четверо 15-летних девочек. Все пациентки – в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики им оказывают необходимую помощь. Поставленный им диагноз – "отравление неизвестным веществом".