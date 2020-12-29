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Главная Новости Общество происшествия Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото)
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Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото)

Все потому, что на понравившейся парню шапке была символика СССР

сегодня, 12:55
Автор:

Вечканова Елена

Вечером 28 декабря сотрудники Галицкого отделения полиции Львова задержали юношу, одетого в шапку с запрещенной в Украине символикой времен Советского Союза. Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото)

Символика СССР в Украине запрещена. Фото из открытых источников

Встреча правоохранителей с нарушителем состоялась в одном из кафе по ул. Валовая, по прибытии на место вызова. Любителем коммунистической символики оказался 19-летний житель Киева. На нем была шапка-ушанка со старой кокардой. Красная звезда с перекрещенными серпом и молотом —достаточно узнаваемый образ во времена СССР. Одежду, нарушающую нынешние требования законодательства, полицейские изъяли.

Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото) - фото 2

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. За распространение символики коммунистической партии СССР горе-моднику может грозить до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Впрочем, справедливое наказание киевлянину определит суд.

Интересно, что в соцсетях мысли пользователей по поводу события разделились. Кто-то поддерживает такую политику по борьбе с советской символикой, кто-то — удивляется, а кто-то — возмущается тому, что на реальные проблемы правоохранители почему-то закрывают глаза, "охотясь" на подобных лиц.

Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото) - фото 3
Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото) - фото 4
Во Львове туриста могут посадить на пять лет за шапку-ушанку (фото) - фото 5

Напомним, что официальная декоммунизация Украины началась вскоре после Революции Достоинства 2013-2014 годов. В апреле 2015  года депутаты поддержали соответствующий законопроект о запрете использования и распространения любой символики времен Советского Союза. Исключение составляют памятники истории и музейные экспонаты.

Ранее "Комментарии" сообщали о частичном возвращении во времена СССР — принят закон о возвращении вытрезвителей.

Также на портале можно узнать, когда умер последний советский министр обороны.


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/diyalnist/u-lvovi-slidchi-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-vikoristannya-komunistichnoji-simvoliki-na-odyazi/
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