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Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Трехлетний мальчик засунул руку в электромясорубку

сегодня, 11:46
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Недилько Ксения

Сообщения о страшном инциденте спасатели получили от медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Операция ребенку во Львове. Фото: ГСЧС Украины

Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку.

"Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими детьми", – подчеркнули спасатели.

Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку - фото 2
Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Ивано-Франковске отравилась семья: что произошло

Вчера в Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Среди пострадавших – двое мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочка 2008 года рождения и мать 1988 года рождения. Женщина с детьми госпитализирована в больницу.

Угарный газ — одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он незаметен, совершенно неощутим и способен привести к трагическим последствиям в считанные минуты. Спасатели рекомендуют устанавливать детектор угарного газа в помещении, что может уберечь вашу жизнь.

Читайте также: В Днепре произошел скандал в частном лицее: что сделали ученики и директор

В местных пабликах Днепра разлетелось видео, на котором директор частного лицея ругает нецензурными словами воспитанников, используя русский язык.

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета высказали осудительное мнение по поводу инцидента, отметив, что предположительно глава заведения продемонстрировала недопустимое поведение, используя ненормированную лексику и грубость, общаясь на русском языке с учениками, что недопустимо в украинской школе.

Что сделали ученики, на что директор так отреагировала, – читайте по ссылке.



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