Контрразведка и следователи Службы безопасности завершили расследование и направили в суд обвинительный акт на агента ФСБ, готовившего в июле этого года теракт во Львове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Во Львове Россия готовила теракт: подробности

По материалам контрразведки, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали агента, когда он направлялся со взрывным устройством во Львов.

После этого Служба безопасности провела комплексные меры по установлению личности и документированию преступлений его куратора из России.

Как установило расследование, задачу российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты во Львовской области, ранее отбывавший наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

После заключения он попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. За обещание "скорых денег" он согласился выполнить заказы ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей.

Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство (СВУ).

После этого фигурант с бомбой выехал на такси в местный автовокзал, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из России.

СБУ задержала злоумышленника во время посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.

По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

