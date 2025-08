Во Львове произошел пожар в гостинице: шесть человек в больнице

4 августа около 12:23 во Львове загорелся масштабный пожар в здании гостиницы по улице Клепаровской. Из-за серьезной угрозы подразделения ГСЧС отправились на место за повышенным номером вызова.

Пожар во львовском отеле

Когда пожарные прибыли, из верхних этажей уже вырывался густой черный дым. Сильное задымление усложняло работу — спасателям пришлось действовать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения, чтобы найти очаг возгорания и эвакуировать людей.

Из здания удалось вывести 11 человек, все в специальных спасательных устройствах. Шестерых пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Пожар локализовали в 13:04, а уже через 22 минуты полностью ликвидировали. На месте работало 70 спасателей и 14 единиц техники.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

