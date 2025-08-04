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Во Львове произошел пожар в гостинице: шесть человек в больнице

Во Львове во время обеда вспыхнул пожар в гостинице на Клепаровской: густой дым накрыл верхние этажи, спасатели эвакуировали 11 человек, шестеро — в больнице.

4 августа 2025, 16:47
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Ткачова Марія

4 августа около 12:23 во Львове загорелся масштабный пожар в здании гостиницы по улице Клепаровской. Из-за серьезной угрозы подразделения ГСЧС отправились на место за повышенным номером вызова.

Во Львове произошел пожар в гостинице: шесть человек в больнице

Пожар во львовском отеле

Когда пожарные прибыли, из верхних этажей уже вырывался густой черный дым. Сильное задымление усложняло работу — спасателям пришлось действовать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения, чтобы найти очаг возгорания и эвакуировать людей.

Из здания удалось вывести 11 человек, все в специальных спасательных устройствах. Шестерых пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Пожар локализовали в 13:04, а уже через 22 минуты полностью ликвидировали. На месте работало 70 спасателей и 14 единиц техники.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европейский Союз открывает свою стратегическую спутниковую инициативу IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) для партнерских стран. Среди приглашенных – Украина, Норвегия и Великобритания. Об этом сообщили в Еврокомиссии, сообщает Euractiv.
IRIS² – это масштабная спутниковая сеть связи, которая должна обеспечить Европу независимым, защищенным каналом связи для государственных и частных нужд. Программу уже окрестили европейским ответом на американские инициативы типа Starlink от SpaceX.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подчеркнул, что Украина, Великобритания и Норвегия считаются желанными партнерами, учитывая свой технологический потенциал и стратегические связи с ЕС. Участие в проекте позволит этим странам получить доступ к инфраструктуре безопасной спутниковой связи и сотрудничать в области цифровой безопасности.



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Источник: https://lv.dsns.gov.ua/news/nadzvicaini-podiyi/lviv-vogneborci-likviduvali-pozezu-v-goteli-ta-vriatuvali-11-liudei
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