Во Львове после нападения белки девушка попала в больницу

25 июня 25-летняя девушка стала жертвой нападения белки в Стрыйском парке Львова. После укуса животного девушка почувствовала слабость и попала в больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационный ресурс Lviv.media.



Во Львове белка укусила девушку. Фото из открытых источников

Пресс-служба Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердила информацию о нападении животных. Как стало известно, девушка вместе с друзьями кормила белок в местном парке, однако одна из них вместо еды укусила пострадавшую за руку. После укуса белки девушка почувствовала слабость, поэтому ее друзья вызвали скорую помощь.

"Пациентка поступила в отделение неотложной медицинской помощи каретой скорой помощи около 16:00. Грызун укусил женщину за большой палец на левой руке. Врачи доследуют пациентку. Оказывают помощь согласно протоколу", — рассказали в больнице.

Медработники добили, что после нападения дикого животного потерпевшей сделают прививку от бешенства.

В Украине в 2023 году было зафиксировано более 700 случаев бешенства среди диких животных. Обычно бешенством болеют лисы, дикие кабаны, волки, собаки, кошки, грызуны и другие. В прошлом году был зарегистрирован один летальный случай бешенства среди людей, а в 2022 – два.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году случаи бешенства фиксировали в Киевской области, где заражение обнаружили у домашнего животного. Кроме того, о подобных случаях сообщали в Харьковской и Одесской областях.

Также "Комментарии" писали, что мужчина в собственной квартире обнаружил более 6 килограммов ртути.