Во Львове после нападения белки девушка попала в больницу

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Slava Kot
25 июня 25-летняя девушка стала жертвой нападения белки в Стрыйском парке Львова. После укуса животного девушка почувствовала слабость и попала в больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационный ресурс Lviv.media.
Во Львове белка укусила девушку. Фото из открытых источников
Пресс-служба Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердила информацию о нападении животных. Как стало известно, девушка вместе с друзьями кормила белок в местном парке, однако одна из них вместо еды укусила пострадавшую за руку. После укуса белки девушка почувствовала слабость, поэтому ее друзья вызвали скорую помощь.
Медработники добили, что после нападения дикого животного потерпевшей сделают прививку от бешенства.
В Украине в 2023 году было зафиксировано более 700 случаев бешенства среди диких животных. Обычно бешенством болеют лисы, дикие кабаны, волки, собаки, кошки, грызуны и другие. В прошлом году был зарегистрирован один летальный случай бешенства среди людей, а в 2022 – два.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году случаи бешенства фиксировали в Киевской области, где заражение обнаружили у домашнего животного. Кроме того, о подобных случаях сообщали в Харьковской и Одесской областях.
Также "Комментарии" писали, что мужчина в собственной квартире обнаружил более 6 килограммов ртути.
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