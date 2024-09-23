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Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей

СБУ и ГБР задержали во Львове руководителя одного из межрегиональных управлений Минюста, требовавшего взятки у предпринимателей

23 сентября 2024, 14:29
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Недилько Ксения

Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Минюста. В результате комплексных мероприятий во Львове задержан руководитель этого управления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, чиновник требовал взятки с предпринимателей в обмен на беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности в исправительных учреждениях западного региона Украины.

Задокументировано, что фигурант наладил коррупционную схему с компанией, занимавшейся обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.

В частности, чиновник умышленно затягивал процесс заключения официальных договоров на выполнение хозяйственных работ, а оплату от бизнесменов получал наличными.

Как свидетельствуют материалы производства, он фактически обложил данью каждый кубометр древесины, которую частные подрядчики обрабатывали на территории этой колонии.

Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 2
Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 3
Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 4
Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 5
Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 6

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем" при получении им нового "транша" неправомерной выгоды более чем в 2 тыс. евро.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции в пенитенциарном учреждении.

Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с ГБР при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако начальником Западного межрегионального управления указан Игорь Тимочко. Полномочия этого управления распространяются на территорию сразу шести областей.

Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей - фото 7



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