Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший «данью» предпринимателей

Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Минюста. В результате комплексных мероприятий во Львове задержан руководитель этого управления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, чиновник требовал взятки с предпринимателей в обмен на беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности в исправительных учреждениях западного региона Украины.

Задокументировано, что фигурант наладил коррупционную схему с компанией, занимавшейся обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.

В частности, чиновник умышленно затягивал процесс заключения официальных договоров на выполнение хозяйственных работ, а оплату от бизнесменов получал наличными.

Как свидетельствуют материалы производства, он фактически обложил данью каждый кубометр древесины, которую частные подрядчики обрабатывали на территории этой колонии.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем" при получении им нового "транша" неправомерной выгоды более чем в 2 тыс. евро.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции в пенитенциарном учреждении.

Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ во Львовской области совместно с ГБР при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако начальником Западного межрегионального управления указан Игорь Тимочко. Полномочия этого управления распространяются на территорию сразу шести областей.



