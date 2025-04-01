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Во Львове мужчина лег на трамвайные пути, ожидая смерти

Мужчина лег под трамвай во Львове: что известно

сегодня, 14:14
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Недилько Ксения

Вчера около 22:30 по ул. Русской во Львове произошло трагическое событие. По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло за собой несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове мужчина лег на трамвайные пути, ожидая смерти

Во Львове мужчина лег под трамвай

На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Пока известно, что трамвай трогался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона.

Личность погибшего устанавливают. Предварительно – мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания.

Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, предоставленных городом, и устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе рассматривают версию о самогобустве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в пятницу утром в Южной Каролине произошла ужасная трагедия в большом семейном доме в Грире. В офис шерифа Спартанбург поступил звонок от соседа.

"По прибытии был сначала языковой барьер, но как только он был устранен, депутаты вошли в резиденцию и обнаружили в доме троих умерших", — говорится в пресс-релизе офиса шерифа. "На этом начальном этапе это агентство не испытывает никакой угрозы для общества".

Местная коронерская служба подтвердила Fox News троих умерших: это 9-летняя Саманта Самарел, 45-летняя Лина Мария Самарел и 54-летний Ричард Самарел. В офисе шерифа сообщили, что другие дети, жившие в доме, были в школе, когда погибли трое членов семьи.



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