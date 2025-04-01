Во Львове мужчина лег на трамвайные пути, ожидая смерти

Вчера около 22:30 по ул. Русской во Львове произошло трагическое событие. По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло за собой несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове мужчина лег под трамвай

На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Пока известно, что трамвай трогался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона.

Личность погибшего устанавливают. Предварительно – мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания.

Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, предоставленных городом, и устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе рассматривают версию о самогобустве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в пятницу утром в Южной Каролине произошла ужасная трагедия в большом семейном доме в Грире. В офис шерифа Спартанбург поступил звонок от соседа.

"По прибытии был сначала языковой барьер, но как только он был устранен, депутаты вошли в резиденцию и обнаружили в доме троих умерших", — говорится в пресс-релизе офиса шерифа. "На этом начальном этапе это агентство не испытывает никакой угрозы для общества".

Местная коронерская служба подтвердила Fox News троих умерших: это 9-летняя Саманта Самарел, 45-летняя Лина Мария Самарел и 54-летний Ричард Самарел. В офисе шерифа сообщили, что другие дети, жившие в доме, были в школе, когда погибли трое членов семьи.