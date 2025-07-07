7 июля в результате внезапного ухудшения погодных условий на территории Черновицкой области зафиксированы многочисленные случаи повреждения объектов критической и транспортной инфраструктуры, а также жилых домов в громадах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Во Львове и на Буковине непогода валит деревья: что известно

В городе Черновцы спасатели ликвидировали последствия непогоды сразу по пяти адресам.

Также чрезвычайники работали в Черновицком и Вижницком районах.

В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются еще в 5 населенных пунктах области.

По данным патрульной полиции Львовщины, в связи с ухудшением погодных условий и сильными порывами ветра, повлекшими за собой падение деревьев, граждан призывают быть внимательными и по возможности оставаться дома.

Патрульные уже помогают другим службам ликвидировать последствия непогоды, при необходимости регулировали движение.

"Будьте осмотрительны! Если видите оборванные электрические провода и сваленные деревья — не подходите, а вызовите соответствующие службы. Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя! В случае необходимости звоните по телефону на линию 102", – отмечают полицейские.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце июня уже три случая исчезновения маленьких детей произошли в западной части Украины. Малолетние дети теряются без присмотра родителей, поэтому спасатели и поисковые отряды ищут детей по несколько суток. К счастью, три поиска оказались успешными и детей нашли живыми и невредимыми.