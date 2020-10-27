kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13112.87

ETH/USD

391.24

LTC/USD

57.17

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Во Львове хирурги спасали ребенка после "сюрприза" в торте
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове хирурги спасали ребенка после "сюрприза" в торте

Мама девочки сразу же отреагировала и попыталась достать дротик длиною в 2 сантиметра, однако тот застрял еще глубже

сегодня, 10:46
Автор:

Елена Волкова

Во Львове спасали жизнь 7-летней девочке, которая, кушая праздничный торт, проглотила проволоку. На ней держалась съедобная фигурка для декора, говорится в сюжете “ТСН”.

Во Львове хирурги спасали ребенка после "сюрприза" в торте

Сообщается, что мама девочки сразу же отреагировала и попыталась достать дротик длиною в 2 сантиметра, однако тот застрял еще глубже. В результате, приехала скорая и ребенка экстренно прооперировали, хотя проволока выглядывала всего на 3 миллиметра. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает, однако медики просят родителей быть максимально бдительными. Мол, каждый месяц им приходится оперировать детей, доставая из них магниты, монеты и даже ложки.

Как ранее сообщали "Комментарии", принято считать, что кошки недолюбливают и боятся собак. И если с первым утверждением, за исключением некоторых случаев, можно согласиться, то, просматривая видно, опубликованное на развлекательном портале reddit.com, понимаешь, что коты абсолютно бесстрашные животные, способные постоять не только за себя, но в некоторых случаях и спасти ребенка. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ