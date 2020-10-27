Во Львове хирурги спасали ребенка после "сюрприза" в торте

Во Львове спасали жизнь 7-летней девочке, которая, кушая праздничный торт, проглотила проволоку. На ней держалась съедобная фигурка для декора, говорится в сюжете “ТСН”.

Сообщается, что мама девочки сразу же отреагировала и попыталась достать дротик длиною в 2 сантиметра, однако тот застрял еще глубже. В результате, приехала скорая и ребенка экстренно прооперировали, хотя проволока выглядывала всего на 3 миллиметра. К счастью, жизни девочки ничего не угрожает, однако медики просят родителей быть максимально бдительными. Мол, каждый месяц им приходится оперировать детей, доставая из них магниты, монеты и даже ложки.

Как ранее сообщали "Комментарии", принято считать, что кошки недолюбливают и боятся собак. И если с первым утверждением, за исключением некоторых случаев, можно согласиться, то, просматривая видно, опубликованное на развлекательном портале reddit.com, понимаешь, что коты абсолютно бесстрашные животные, способные постоять не только за себя, но в некоторых случаях и спасти ребенка.

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