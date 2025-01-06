Внезапно умер известный украинский футболист

На 49-м году жизни внезапно скончался бывший голкипер "Днепра", "Металлиста", "Волыни" и многих других клубов УПЛ Александр Гуменюк.

Александр Гуменюк

О смерти Гуменюка, которому было 48 лет, сообщает пресс-служба клуба "Диназ", где в последнее время работал Александр.

Гуменюк начал карьеру футболиста в хмельницком "Подолье". В 1990 году перешел в юношескую команду киевского "Динамо" по приглашению тренера Александра Шпакова. Затем тренировался под руководством другого известного динамовского тренера Виктора Кащея. В этой команде он играл бок о бок с Андреем Шевченко, Игорем Костюком, Александром Голоколosовым, а его конкурентом на вратарской позиции был Вячеслав Кернозенко. Позже голкипер защищал цвета столичного ЦСКА, "Днепра", "Черноморца", "Волыни" и "Металлиста".

После завершения карьеры Александр работал тренером в ДЮФШ "Динамо", "Ворскле", "Звезде", "Буковине".

У Александра остались жена Ксения, а также два сына — 19-летний Владислав и 9-летний Илья.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 ноября ушел из жизни известный боксер, тренер проекта "Зважені і щасливі" Вячеслав Узелков, которому было 45 лет. 11 ноября его похоронили в Виннице.

Сначала в Сети распространялась информация, что спортсмен умер, потому что внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергает это. Она сообщила, что Вячеслав Узелков снова попал в больницу в Виннице. По ее словам, у боксера было много тромбов, так что шансов выжить просто не было.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", — рассказала Шатерникова в комментарии для Oboz.ua. Она также добавила, что Вячеслав Узелков боролся за жизнь в больнице в Виннице, где он неделю провел в коме. У него останавливалось сердце, но врачам удалось снова запустить его в работу. Из комы боксер, к сожалению, так и не вышел.